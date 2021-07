Capri, chiusa “L’anema e Core”, il tempio del divertimento per i Vip. Una tristezza veder chiuso , anche se solo per un giorno, questo locale simbolo, noi di Positanonews abbiamo intervistato la famiglia Lembo durante il lockdown per la pandemia da Coronavirus Covid – 19 e tutti attendevamo questa ripartenza. E’ bastata una telefonata alla polizia venerdì sera, ma non è la prima volta anche il Codacons ha inviato esposti , con interventi il primo e 16 luglio. Nonostante le norme di sicurezza, inevitabile che qualcuno stia senza mascherina e ci si assembri in un locale . Ad “Anema e Core” uno dei simboli del turismo nel mondo della Campania auguriamo un prosieguo dell’estate più sereno.