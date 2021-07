Capri, che fine ha fatto l’immobile donato come centro antiviolenza?

Che fine ha fatto l’immobile donato al Comune di Capri che doveva diventare centro antiviolenza e di finalità sociali? A chiederlo in un’interrogazione comunale che verrà discussa stamattina in consiglio è il gruppo di opposizione Capri Vera.

Nella seduta di civico consesso convocata dal presidente Ludovica Di Meglio all’ordine del giorno figurano l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il mandato al sindaco per l’approvazione del bilancio e degli allegati del Porto Turistico e della Capri Servizi e la destinazione dei risultati di esercizio, l’approvazione del Pef 2020 e la presa d’atto dell’avvenuta validazione da parte dell’Ato.

Per quanto concerne la proprietà data in eredità da un privato al Comune con specifiche finalità sociali per la quale il cap Capri Vera Roberto Bozzaotre ha chiesto il confronto, nel documento presentato è stato ricordato che di giunta cinque anni fa aveva stabilito «di destinare alla sede operativa del centro antiviolenza e del polifunzionale “Sogni Azzurri” l’immobile”. Nella stessa missiva sono stati anche richiesti dal CapriVera i chiarimenti del caso «al fine di tutelare l’immobile, la sua importante destinazione, ha evidenziato il gruppo consiliare – ed evitare utilizzo non consono del bene possa esporre azioni legali da parte di eventuali eredi».