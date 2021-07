Capri, cambio ai vertici Polizia Municipale: ecco Daniele De Marini da Meta e Piano di Sorrento

Il dr. Daniele De Marini sarà il nuovo responsabile del comando di Polizia Municipale di Capri. Ecco il suo passato in penisola sorrentina, al comando di Piano di Sorrento e Meta.

De Marini ha ottenuto l’incarico per tre anni, dunque contratto a tempo pieno e determinato, in base al decreto del sindaco di Capri Marino Lembo. Il nuovo comandante, in carica da inizio agosto, è originario di Gallipoli ed è sposato con una donna di Capri, con la quale ha avuto due gemelli. Maresciallo dei carabinieri, è stato dal 2000 al 2006 vicecomandante di stazione a Capri, dal 2009 al 2019 comandante di stazione a Piano di Sorrento e Meta, per poi passare alla sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia.

Laureato in giurisprudenza, cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana, ha all’attivo una carriera brillante costellata di onorificenze ed encomi. Lascia l’Arma, che continuerà a portare nel cuore, per intraprendere questa nuova esperienza lavorativa e professionale al Comune di Capri.