Capri-Anacapri: i turisti positivi al covid sono 19. Isolamento in hotel e case vacanza

È già partito il tracciamento della rete dei contatti per i turisti risultati positivi al covid-19 in vacanza sull’isola di Capri. C’è apprensione, quindi, sull’isola, dove c’è il timore della nascita di focolai. Proprio per questo è partito immediatamente il tracciamento dei positivi che, fino alla comunicazione dell’Asl, sarebbero potuti andare in giro liberamente.

I numeri spaventano sempre più i cittadini dell’isola, che ora ospita ben 19 turisti contagiati. Gli stranieri si trovano in isolamento tra Capri e Anacapri, e la maggior parte di loro non presenta particolari sintomi, come scrive anche Caprinews.

I contagiati su tutto il territorio Caprese e Anacaprese sono 22.