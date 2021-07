Caos iscrizioni B e C, entro le 19 vanno presentati i ricorsi: giovedì il Consiglio Federale

Sono giorni caldi sul fronte iscrizioni in Serie B (ChievoVerona) e Serie C (Novara, Carpi, Sambenedettese, Casertana e Paganese).

13.07.2021

I club infatti hanno tempo fino alle 19 di questa sera per depositare i ricorsi presso la COVISOC che domani fornirà il proprio parere motivato al Consiglio Federale che giovedì si esprimerà in merito. Se sarà esclusione, per tutte o solo per alcune, si potrà andare poi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni entro due giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato. Lo sottolinea il Corriere dello Sport spiegando che oggi scade anche il termine per le iscrizioni in Serie C dell’ACR Messina e in Serie D del FC Messina che potrebbe richiedere la riammissione in terza serie al posto del Gozzano. La società peloritana infatti e seconda nella graduatoria delle vincenti play off di Serie D dietro l’Aglianese che però non dovrebbe fare domanda di ripescaggio e per questo il prossimo anno il derby cittadino potrebbe riproporsi in Serie C.