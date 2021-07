Can Yaman show da Positano a Castellammare: bagno di folla e foto con “Peppe Black”

Can Yaman è stato sommerso da una folla di fan, mentre si trovava a Castellammare di Stabia. L’attore turco ha accolto con il sorriso l’entusiasmo dei suoi numerosi sostenitori, condendo fotografia e qualche chiacchiera. Lo Yaman, infatti, ha pubblicato un breve video su Instagram che lo vede in balcone, pronto a salutare tutti con affetto, mentre alcune madri gli passano le figlie in braccio per qualche scatto.

Dalle instastories di Can, invece, salta all’occhio anche la sua geolocalizzazione a Positano e un breve video dallo Scrajo, a Vico Equense. A Positano, il modello turco, non si è lasciato scappare Peppe “Black” Russo, titolare della discoteca positanese “Music On The Rocks”, il ristorante “Rada” e il “Fly lounge bar”.

Diletta Leotta, invece, è in Sardegna. E qui è scattata la reazione di tutti i fan della coppia che ha infuocato la costiera amalfitana alcune settimane fa, ma che ora si è allontanata. Da Porto Rotondo la Leotta posta le sue acrobazie con lo yoga in bikini. La chiave del benessere è il perfetto equilibrio tra la forza della mente e quella del corpo.