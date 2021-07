Campania: nessun decesso per il covid ma si contano 244 positivi

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi per il covid in Campania. Il bollettino di oggi ne riporta uno ma si riferisce ad un decesso avvenuto prima delle ultime 48 ore.

L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono invece 244 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.929 tamponi molecolari processati.

Sale ancora, dunque, l’indice di contagio che oggi e’ pari al 3,52% rispetto al 3,09% precedente.