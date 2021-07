Campania, De Luca: «O ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown». «Al di là della confusione creata a livello nazionale, i cittadini devono essere responsabili. Abbiamo capito che, di fronte a questa nuova ondata di Covid, o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Non c’è niente da fare – ha aggiunto – è ampiamente prevedibile. Il mio appello è a riprendere tutti con grande determinazione la campagna di vaccinazione. Ormai noi somministriamo solo Pfizer e Moderna, non credo che ci siano stati problemi su milioni di somministrazioni fatte».

Nessuna deroga sulle riaperture: «Mi hanno mandato un video di una discoteca sul litorale salernitano dove si vedono centinaia di ragazzi senza mascherine uno sull’altro. Questa è una realtà diffusa in tutta Italia, altro che apriamo le discoteche», tuona De Luca. E rivela: «Oggi abbiamo altri duecento e più positivi. Vero che sono in larga parte asintomatici, ma se continua questo trend prima o poi avremo anche gli ospedali occupati. Dobbiamo essere responsabili».

Fonte Il Mattino