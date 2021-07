Camion in avaria: traffico in galleria verso Sorrento

La statale sorrentina è al centro di dibattiti sui sociale sui giornali da quando il turismo ha giovato delle riaperture, da cui è scaturito l’unico grande difetto della costa di Sorrento e Amalfi: la viabilità.

Questa mattina del fine settimana di luglio, ecco che si generano nuove code chilometriche in una galleria asfissiante, in cui i ventilatori contribuiscono soltanto a generare una camera a gas dove si respira davvero a fatica. Le code di questa mattina, a quanto pare, si sono generate a causa di un guasto a cui ha dovuto far fronte un camion.

La galleria di Seiano, a Vico Equense, non è nuova al traffico disarmante a cui è sottoposta l’intera penisola sorrentina sin dal confine con Castellammare di Stabia. L’accesso alla costa di Sorrento e a Positano, sopratutto all’ora di punta e al rientro dal mare, è pressoché impossibile.