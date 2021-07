Calcio, Claudio Pagano passa alla Sarnese: il suo passato a Juve Stabia, Vico Equense e San Vito Positano

Calcio. Claudio Pagano passa ufficialmente alla FC Sarnese – squadra che milita nel campionato di calcio di Promozione Girone E in Campania -, lo annuncia la stessa società con un comunicato stampa. L’entourage ha perfezionato l’accordo durante la serata di ieri per portare Pagano in maglia granata.

Pagano, punta centrale classe ’97, che nella scorsa stagione ha vestito i colori di Vico Equense e Real Poggiomarino nella massima serie regionale, è cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, per poi giocare in D con Gragnano, Fontanafredda e Turris. Per lui anche 22 presenze in Eccellenza col S. Vito Positano.