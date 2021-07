Calcio. C’è Acampora per la difesa del Sorrento

Piersilvio Acampora, napoletano classe 1998, è un nuovo calciatore del Sorrento. L’arcigno difensore partenopeo arriva a puntellare la retroguardia di mister Cioffi dopo la proficua esperienza della passata stagione al Cerignola (dove ha collezionato 21 presenze nel girone H di Serie D). Per Acampora, che a livello giovanile ha trascorsi con Napoli, Paganese e Spezia, anche 45 apparizioni tra i professionisti con le maglie di Paganese e Sicula Leonzio. Adesso, l’appello al Sorrento.

“Sono onorato di far parte di questa società prestigiosa – ha detto Acampora – . Ringrazio il club ed il mister per avermi scelto. Darò sempre il massimo per affrontare al meglio il nuovo campionato, con la speranza di ritrovare allo stadio tanti tifosi. Forza Sorrento”.