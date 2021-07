Brutte notizie da Vico Equense, altri 4 positivi al Covid-19. Sale a 16 il totale dei contagi

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, durante la consueta diretta del giovedì pomeriggio, aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando una notizia che purtroppo non fa piacere a nessuno. Nella città si registrano 4 nuovi casi di Covid-19 che fanno salire a 16 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale. L’invito del primo cittadino è quello di mantenere alta la guardia per evitare che i contagi si moltiplichino. Resta fondamentale continuare ad indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto, ma anche all’aperto soprattutto quando non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro.

La città di Vico Equense, dopo un periodo difficile in cui deteneva il triste primato del maggior numero di positivi tra tutti i comuni della penisola sorrentina, aveva poi tirato un sospiro di sollievo fino a diventare Covid-free. Ora, purtroppo, la situazione torna a preoccupare e si teme, considerato il periodo estivo che porta a trascorrere molto più tempo al di fuori delle proprie abitazioni, una nuova risalita dei contagi che potrebbero portare a delle ulteriori restrizioni.

Il maggior numero di contagi si concentra – come Positanonews aveva anticipato da tempo – nelle zone alte della città fino ad arrivare ad Agerola, altro comune in questo momento segnato da un numero elevato di positivi. La situazione desta preoccupazione perché da Agerola e Vico Equense i contagi potrebbero facilmente estendersi negli altri comuni della penisola sorrentina e nella vicina costiera amalfitana.