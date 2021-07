Bonus matrimoni 2021, a chi è destinato e come richiederlo.

Nel Dl sostegni bis era è stato previsto un bonus matrimonio per venire incontro a tutte quelle coppie che avevano organizzato la cerimonia per il 2020 e che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno dovuto “congelare” tutto in attesa di nuove disposizioni dal Governo.

Sono stati dunque previsti contributi a fondo perduto per un totale di 60 milioni di euro proprio per il settore wedding. In poche parole si tratta di una detrazione del 25% destinato o alle coppie di futuri sposi come sostegno nell’organizzazione del matrimonio o come contributo destinato alle aziende del settore.

Se questo era l’emendamento appunto pensato come bonus matrimonio inizialmente, purtroppo per gli sposi, non ha superato lo step dell’approvazione della Commissione Bilancio a Montecitorio. Ma attenzione: non è stata approvata la detrazione del 25% da utilizzare stesso dagli sposi.

Resta però come contributo per le imprese che operano nel settore del wedding sia dal punto di vista della ristorazione, che dell’intrattenimento che della location (il cosiddetto “horeca” cioè hotellerie-restaurant-catering).

C’è da dire che, per gli sposi del 2020, continuano ad essere difficili le cose anche nel 2021. La loro volontà di andare fino in fondo alla concretizzazione del matrimonio è messa a dura prova.

In questo anno e mezzo di pandemia globale abbiamo visto c’è stata una “corsa al bonus” da parte delle famiglie e dei lavoratori italiani in quanto anche il minimo aiuto da parte del Governo si è rivelato fondamentale per poter andare avanti.

Per gli sposi, o meglio futuri sposi, quindi sapere di poter avere un bonus per organizzare di nuovo il proprio matrimonio e di farlo al meglio è stata una boccata d’ossigeno. Ma, come abbiamo detto, purtroppo la parte relativa al bonus sposi è stata bocciata al momento della conversione del dl in legge.

L’approvazione definitiva del testo di legge avverrà poi a fine luglio, il 24 del mese. Per le imprese del settore wedding però non dovrebbero rivelarsi brutte sorprese e quindi, almeno loro, potranno contare sul sostegno economico previsto.

Bonus matrimoni: chi può continuare a richiederlo

Il settore legato al wedding può invece tranquillizzarsi e tirare un sospiro di sollievo. I contributi a fondo perduto promessi verranno confermati. Si tratta di contributi, come abbiamo visto, fino a 60 milioni di euro per il 2021.

In particolare, per il settore HORECA, verranno destinati 10 milioni di euro.

Essa è la sigla per indicare “uno specifico settore commerciale, quello dell’”Hotellerie-Restaurant-Café” esso si riferisce alle aziende: Alberghiere; di ristorazione; di Catering, Ristoranti e bar, con questa accezione, includiamo pertanto tutte le attività connesse ai consumi fuori casa detti anche (Away From Home, AFH)”.

I destinatari del contributo quindi saranno le imprese HORECA ma anche quelle legate all’intrattenimento, al wedding e all’organizzazione di feste e cerimonie.

Inoltre saranno destinati 10 milioni di euro anche per imprese diverse dal settore del wedding, ma comunque relative all’ambito di intrattenimento e organizzazione eventi. Bisognerà però attendere un decreto del Ministero dello Sviluppo economico assieme a quello dell’Economia e Finanze per sapere come fare domanda di questa agevolazione.

Come tempistica di attesa, si tratterà di aspettare trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Sostegni bis.

Per tutti i futuri sposi che sono rimasti delusi e che contavano su aiuti da parte dello Stato dopo un periodo così difficile e turbolento dal quale pian piano stiamo cercando di riemergere ma sempre con le dovute precauzioni, il consiglio è di non avvilirsi.