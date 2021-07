Bocciata la pizza di Sting in Toscana, Luciano Pignataro: “Delusione cocente”

“Venite e unitevi alla gang de Il Palagio pizzeria e wine bar, dove potete prendervi una pizza favolosa, provare tutti i nostri vini e qualche birra artigianale toscana. Claudia e Paolo vi daranno un caloroso benvenuto”. Con questo messaggio i titolari della pizzeria Il Plagio invitano i propri ospiti nella nuova struttura inaugurata dal cantante Sting e la sua consorte. La pizzeria, purtroppo, ha ricevuto critiche da tutti i blog di gastronomia, tra cui Luciano Pignataro, giornalista e gastronomo italiano.

La delusione è stata cocente – scrive Pignataro -, non c’è bisogno di aggiungere parole forse inutili, le foto parlano chiaro, in quelle pizze non c’era niente da salvare. Dalla lievitazione, fatta male, alla gestione degli ingredienti, pomodoro e mozzarella si erano seccati completamente, alla farina in eccesso sui bordi e sotto la pizza.

Una serata storta può capitare a tutti, ma onestamente mi sembra più un progetto, quello della pizza, al momento mal riuscito, che una serata sfortunata.

Parafrasando il mitico Gino Bartali: “Gli è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”.

Spero di poter tornare presto al Tenuta Il Palagio Farm Shop e di mangiare una buona pizza questa volta, perché questo serio progetto agricolo merita una pizza di grande qualità.