Blackout in centro a Vico Equense. Questo pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021, nel centro di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, si è verificato un improvviso blackout. Attualmente, non siamo a conoscenza dei motivi che hanno portato all’interruzione della distribuzione di energia elettrica in piena città. Speriamo che, con il sopraggiungere della notte, questa situazione venga presto riportata alla normalità.

Seguiranno aggiornamenti quanto prima.