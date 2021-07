Bespeak, il valore dei talenti enogastronomici .30-31 Luglio 2021 – Fondazione Sorrento

Bespeak è la piattaforma che nasce in Campania. La Campania è Bespeak nel mondo. 2 giorni di degustazione, arte, musica e incontri per ripartire, tutti insieme. Durante l’evento sarà lanciata Bespeak.online, la nuova piattaforma che valorizza le eccellenze gastronomiche e il format Tv “BEtheOne – Food&Art” che racconterà le realtà protagoniste del territorio campano e nazionale. Bespeak è il portale innovativo che mette in relazione diretta il produttore con il consumatore. L’evento sarà caratterizzato da momenti di degustazione “liberi per tutti”, confronti tra le realtà commerciali e produttive direttamente con i consumatori, il tutto allietato con serate di intrattenimento, musica e comicità.

L’ingresso “all inclusive” di €5,00 prevede:

– porta calice e calice Carrè33

– degustazioni libere e gratuite in tutti gli stand

– partecipazione agli eventi di spettacolo Programma 30 Luglio 18.30 – Consegna calici per degustazioni vini

19.30 – Che cos’è Bespeak? – Presentazione della piattaforma –

20.00 – Incontro con il maestro Beppe Vessicchio, Fofò Ferriere e Michele Scognamiglio

20.30 – Inaugurazione e apertura stand

Pizzeria Cerasé (PIZZA)

English Inn (Fish’ n’ Chips)

Melotti (Risotto allo Zafferano dell’alto Casertano)

Beppe Vessicchio e Fofo Ferriere (Finto Ragù) – Amelia Cuomo (Pasta di Gragnano)

La nuit Bar e pasticceria (la Polacca aversana)

21.00 – Tarantell’e Surrient in concerto