Belgio-Italia: le formazioni ufficiali

Ci siamo. Fra meno di un’ora inizierà la partita Belgio-Italia, valevole per i quarti di finale degli Europei. Gli azzurri, dati per favoriti, sono entrati all’Allianz Arena di Monaco alle 19:45: il primo a scendere dal bus è stato il capitano Giorgio Chiellini, che partirà titolare mentre il primo ad entrare sul terreno di gioco è stato Ciro Immobile, accolto da un forte boato dai tifosi. Il Belgio, però era giunto allo stadio ancora prima. Lukaku e compagni sono arrivati allo stadio alle 19.30. Di seguito le formazioni ufficiali: rispetto a quanto preannunciato alla vigilia, il Belgio recupera De Bruyne dal 1′ e Martinez sceglie di lasciare Dries Mertens in panchina. Per l’Italia Mancini preferisce Chiesa preferito a Berardi.

Italia: (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

Belgio: (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. All.: Martinez.