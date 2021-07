Battipaglia, la 32enne Chiara Pepe perde la vita in un incidente stradale a Cassino

Battipaglia. A soli 32 anni Chiara Pepe perde la vita in un incidente stradale. La donna nella serata di ieri stava percorrendo la corsia Nord dell’A1 nel tratto compreso tra Cassino e Ceprano alla guida della propria auto, allorquando il veicolo è stato tamponato da un tir.

A seguito del violento impatto l’auto sulla quale viaggiava la 32enne si è ribaltata e la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Il personale sanitario di un’autoambulanza che in quel momento si trovava sul posto le ha prestato i primi soccorsi ma i traumi riportati erano talmente gravi da non averle lasciato scampo.

Chiara Pepe si occupava di make-up teatrale e cinematografico, una vera passione nata dal suo amore per l’arte e la pittura.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha manifestato il proprio dolore con un post: «Esprimo il profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica scomparsa della 32nne Chiara Pepe, vittima di un mortale incidente stradale. Un abbraccio di fraterna solidarietà alla mamma Maria, al papà Vicente, ai fratelli ed a quanti l’hanno conosciuta ed amata. Chiara era una donna speciale. Un’artista a 360 gradi che è riuscita a trasmettere a tutti noi straordinarie emozioni. Sublime corista, illustratrice geniale, make up artist apprezzata sui set de L’amica geniale e Mina Settembre. Addio Chiara, volata in cielo, grazie per averci donato la scintilla della tua arte che continuerà a riscaldare i nostri cuori. Fin d’ora assumiamo l’impegno di dedicare alla memoria di Chiara Pepe una delle prossime rassegne corale che, con il maestro Vicente Pepe, organizzeremo in città».