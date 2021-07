Basta chiamare “maschio” il cavo audio che si inserisce e “femmina” quello che riceve (con richiamo all’anatomia umana): serve una nomenclatura neutra e politicamente corretta anche per i jack.

Lo rende noto tramite un comunicato la Professional Audio Manufacturers Alliance (PAMA), associazione americana di produttori di materiale audio che sta lavorando “per affrontare problemi di linguaggio e terminologia obsoleti, identificati come sempre più scoraggianti rispetto allo spirito di inclusione”.

Per realizzare il suo intento, Pama avrebbe distribuito un questionario alle aziende che ne fanno parte, in modo da raccogliere opinioni a proposito delle problematiche linguistiche. Incredibile ma vera, la notizia viene riportata anche da Musicradar, autorevole sito di informazione musicale edito dalla grande società britannica di media Future plc.

L’intento è fare in modo che i membri di PAMA raccomandino l’adozione di una struttura interna alle loro organizzazioni per l’implementazione di una terminologia unificata in tutto il settore, nello spirito di inclusività e coerenza. È una questione di vicendevole rispetto”, ha spiegato Karam Kaul, presidente del consiglio di amministrazione dell’associazione e membro del comitato per l’inclusione.

Come punto di partenza, PAMA ha creato un documento di “nomenclatura audio professionale neutrale consigliata”. Si suggerisce, per esempio, che “maschio/femmina” potrebbe essere sostituito da “spina/presa”, mentre altri due termini discussi come “master/slave” potrebbero diventare “primario/secondario”. L’associazione fa sapere che si tratta di un elenco aperto, che si evolverà grazie ai contributi che giungeranno man mano dai professionisti e dalle realtà del settore.

La notizia è stata accolta con entusiasmo e rilanciata sui propri account social anche da SoundGirls, associazione che “supporta le donne che lavorano nella produzione audio e musicale professionale, mettendo in evidenza il loro successo e fornendo loro un luogo per connettersi, fare rete e condividere consigli ed esperienze”.

Karrie Keyes, direttrice esecutiva di Sound Girls, monitor engineer dei Pearl Jam per 25 anni e professionista che ha seguito i tour di band come Soundgarden e Red Hot Chili Peppers, ha commentato: “Un plauso per PAMA che cerca di introdurre un linguaggio neutro nell’industria audio. È un’impresa enorme, ma bisogna continuare a lavorare per portare cambiamenti significativi in questo settore”.