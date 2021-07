Basket, premiata in Comune l’associazione Sporting Club Ercolano

E’ stato il consigliere comunale, delegato allo sport, Aniello Iacomino, a premiare i vertici dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Sporting Club Ercolano. Un giusto riconoscimento per celebrare i 40 anni di attività svolti nella promozione dei valori dello sport, in particolar modo della pallacanestro.

“Lo Sporting Club Ercolano rappresenta un motivo di orgoglio per Ercolano. La loro attività è encomiabile, con la consegna di una targa al presidente Giuseppe Solaro e al suo vice Francesco Cipolletti, abbiamo voluto simbolicamente ringraziare, a nome di tutta la città, l’associazione per quanto fatto in tutti questi anni per favorire la pratica sportiva e per la Stella di Bronzo da parte del Coni” – ha dichiarato il consigliere Iacomino.