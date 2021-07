Atrani: riaperte le spiagge dopo la sospensione. Riparte l’attività balneare 2021

Atrani (Costiera Amalfitana): riaperte le spiagge, dopo la sospensione. Riparte l’attività balneare 2021

Il “Lido Atrani”, con l’arrivo della quasi totalità delle attrezzature acquistate dal Comune, è divenuto di nuovo regolarmente disponibile, come anche quello di Ponente. Ripresa, quindi a pieno ritmo l’attività balneare per il 2021.

Ricordiamo che giovedì scorso i lidi erano stati momentaneamente chiusi ad opera di Carabinieri e Guardia Costiera perchè erano state violate le disposizioni previste dall’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Salerno quali l’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio e di essere dotati di materiale di primo soccorso,

«Desidero ringraziare, innanzitutto, l’Amministrazione Comunale ed in particolare il Sindaco, Luciano De Rosa Laderchi, per aver voluto affidare la gestione dei servizi accessori della spiaggia di Levante alla società che rappresento nonché i Sindaci dei Comuni Soci per aver deliberato favorevolmente in merito a ciò, queste le parole riportate dall’ingegner Carmine La Mura, Amministratore Unico della Miramare Service srl, sul proprio sito web.

La dichiarazione dell’Amministratore, poi continua così:- Una sfida, quella di gestire in proprio una parte della spiaggia, quella di Levante appunto, attraverso la Società in house che non tutti sarebbero stati disposti a lanciare. Come non tutti sarebbero stati disposti ad accettare, per le problematiche che sapevamo bene potevano, possono e potranno nascere. Per la Miramare Service srl è una scommessa nuova e diversa, certamente non semplice ma molto importante ed innovativa. Considerato anche il poco tempo avuto, non posso non sottolineare poi il grande lavoro di squadra di tutti gli operatori della Società che ringrazio, singolarmente e come gruppo: hanno messo in campo, con professionalità e spirito di abnegazione, tutte le energie possibili per gestire al meglio il tutto.

Desidero, infine, ringraziare gli operatori dell’Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera e il Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi che, nell’espletamento del loro lavoro ieri l’altro, ci hanno supportato con indicazioni e suggerimenti a cui, unitamente alle prescrizioni fatte, abbiamo prontamente ottemperato grazie alla solerzia e al senso di responsabilità di tutti gli operatori della società che non si sono risparmiati in queste ore, al fine di assicurare ai numerosi turisti e cittadini atranesi di usufruire della spiaggia di Levante e di godere delle sue meravigliose e cristalline acque.

Nei prossimi giorni l’allestimento definitivo sarà completato è tutto sarà fruibile completamente. Chiedo personalmente scusa per i disagi arrecati in queste ore a seguito della chiusura temporanea, ma sono servite ad ottemperare alle prescrizioni fatte ma anche per ripartire definitivamente con maggiore determinazione, abnegazione e consapevolezza, anche di compiti, ruoli e responsabilità».