Atrani, ragazza in vacanza si affeziona ad un cane abbandonato e lo adotta

Atrani. Una bellissima storia di amore per gli animali quella che arriva dalla città della costiera amalfitana. Un cane abbandonato vagava per giorni sulla statale amalfitana visibilmente spaesato, fino a quando ha cominciato a seguire un gruppo di turisti forse con la speranza di ricevere un po’ di affetto e qualche carezza. Il cane è così arrivato ad Atrani dove in tanti hanno notato la sua presenza lungo le strade ma la ricerca del padrone è stata vana visto che l’animale non aveva il microchip e tutti gli appelli sui social per risalire ad eventuale proprietario sono caduti nel nulla.

Ma ad un certo punto arriva il “miracolo”. Una ragazza che si trovava in vacanza ad Atrani insieme a delle amiche si è affezionata a quel cane così desideroso di affetto al punto da decidere di adottarlo e portarlo con sé a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, dove la giovane vive.

Una storia che speriamo possa essere d’esempio soprattutto in questo periodo estivo quando purtroppo si registrano sempre un gran numero di animali da compagnia abbandonati da proprietari desiderosi di trascorrere le vacanze in modo sereno senza la presenza di un amico a quattro zampe.

Cogliamo l’occasione per rivolgere un accorato appello a non abbandonare i nostri amici animali dopo che ci hanno tenuto compagnia nei mesi invernali ma di portarli con noi in vacanza e, laddove non fosse possibile, affidarli per il periodo in cui saremo via ad una struttura apposita o a qualche amico disposto a prendersene cura fino al nostro ritorno.