Atrani: per Santa Maria Maddalena le croci della grotta riaccese dopo 70 anni

Saranno riaccese oggi le luci delle croci nella grotta di Masaniello ad Atrani. Nel giorno di vigilia della festa della patrona Santa Maria Maddalena, che si festeggerà domani, il piccolo borgo, dopo settant’anni, ritrova una delle sue tradizioni più sentite. Dopo anni di abbandono, nello scorso mese di marzo le tre croci in legno che si erigevano all’interno della Grotta di Masaniello ad Atrani sono state ripulite, restaurate e issate nel vecchio sito della grotta lo scorso mese di luglio. La volontà di far rivivere le croci ha dato forza alle sapienti mani dei componenti del gruppo che cura il Santuario, guidati dall’ingegno di Raffaele Criscuolo , di far rinascere questa antica tradizione che ricorda il sacrificio di Gesù. Una volta ultimati i lavori di sistemazione delle barre a led, a luce calda, e varie gradazione di luminosità sulle croci nello scorso aprile, dopo la Messa in Coena Domini che si è svolta nella chiesa di San Salvatore de Birecto, sono state accese per qualche ora.