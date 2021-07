Atrani, l’ordinanza che disciplina l’uso della spiaggia e delle zone di mare destinate alla balneazione

Atrani, il sindaco Dott. Luciano de Rosa, ritenendo necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare lungo la costa del Comune, pubblica un’ordinanza (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza) per disciplinare gli aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare (compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre) e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, ovvero tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull’arenile, sia esso in concessione o gestione.