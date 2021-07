Atrani, l’omaggio all’artista olandese Maurits Cornelis Escher

Escher in Atrani. Una bellissima iniziativa che rende omaggio all’artista Maurits Cornelis Escher, incisore e grafico olandese il cui nome è indissolubilmente legato alle sue incisioni su legno, litografie e mezzetinte che tendono a presentare costruzioni impossibili, esplorazioni dell’infinito, tassellature del piano e dello spazio e motivi a geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme via via differenti. Le sue opere sono infatti molto amate dagli scienziati, logici, matematici e fisici che apprezzano il suo uso razionale di poliedri, distorsioni geometriche ed interpretazioni originali di concetti appartenenti alla scienza, sovente per ottenere effetti paradossali.

L’iniziativa di grande interesse è stata realizzata grazie a Gennaro Mangieri e agli artisti Sandro Mautone, Vincenzo Consalvo, Lucio Liguori, Pasquale Liguori, Salvatore Scalese, Nello Ferrigno, Paolo Sandulli, Bruno Gambone, Enzo Caruso, Valerio D’Alessio e Giuseppe Cicalese.

(foto e video di Siravo Michele)