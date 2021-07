Atrani, la “Scogliera a Pizzo” invasa dai bagnanti nonostante sia stata dichiarata inagibile

Atrani. Dalla mattina di questa domenica 11 luglio 2021 – come testimonia il video inviatoci da un lettore – la piattaforma del cosiddetto “Scoglio a Pizzo” è piena di sdraio (noleggiate in attività adiacenti) e di bagnanti. Inutile le richieste di intervento inviate alla Capitaneria di Porto ed ai Vigili Urbani per reprimere quello che può definirsi un abuso in quanto la piattaforma in questione è stata dichiarata inagibile e non può conseguentemente ospitare i bagnanti fino a quando non verrà messa in sicurezza. Il tutto a garanzia della pubblica e privata incolumità.