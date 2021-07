Atrani, in lutto per la scomparsa di Filomena Giordano, per tutti Fenny.

Ne danno il doloroso annuncio le sorelle Rosa e Luisa, il fratello Vincenzo, la cognata Clelia, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani Mercoledì 21 c.m. alle ore 16.00 muovendo dalla casa dell’Estinta in via Papa Giovanni XXIII per la Collegiata di Santa Maria Maddalena ove avrà luogo il rito esequiale.

La Redazione porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia tutta.