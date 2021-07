Atex: “Da Sorrento, Capri e Napoli unanimità a favore delle decisioni di Macron sul Green Pass”.

Da Sorrento, Capri e Napoli unanimità a favore delle decisioni prese da Macron relative all’obbligo del Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti

Atex ha chiesto ai propri associati di esprimere la loro opinione sulle decisioni prese dal Presidente Francese.

Il sondaggio ha avuto un esito unanime :100% a favore di Macron.

Boom di richieste di vaccinazione in Francia dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron che in diretta tv a reti unificate ha annunciato l’estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti.

Abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri associati.

Per la prima volta abbiamo registrato la totale unanimità tra le risposte

Tutti favorevoli a seguire la strada percorsa da Macron

Ecco alcune risposte ricevute

“Concordo per il pass. Sanitario per accedere ai luoghi pubblici, ristoranti, ed altro. Chi non vuole fare il Vaccino è libero di non farlo ma siamo anche noi liberi di continuare a vivere..”

“Sono d’accordo per l’utilizzo del green pass negli eventi e riunioni. Non bisogna indugiare”

“Per me va bene tutto basta che si lavora”

“Sono assolutamente d’accordo con Macron; il vaccino, ad oggi è l’unica fioca luce in un presente oscuro ed incerto, soprattutto x tutti coloro che lavorano con le persone, e nel turismo in particolare”

“Si è scelta la strada di non obbligare alla vaccinazione. Bene.

Bisogna assolutamente inibire attività professionali o ludiche a contatto con altri cittadini a tutti coloro i quali rifiutino di vaccinarsi.

Semplice.

Senza obbligare nessuno.”

“Favorevole. È necessario però che a livello ministeriale venga fatta una potente campagna di comunicazione volta a spiegare che il Sistema di Sicurezza da introdurre è volto ad invogliare ulteriormente i turisti a visitare un Paese che oltre a essere bello e anche serio.”

” Adottiamo anche in Italia la linea annunciata dal Presidente francese di estendere il Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Di fronte alla risalita dei contagi a causa delle varianti del virus, occorre ribadire il principio fondamentale a chi è ancora scettico: vaccinarsi è l’unico modo per proteggere noi stessi e gli altri, soprattutto le persone più fragili”

“OK Macron. È giusto riconoscere a chi si vaccina la possibilità di tornare a una vita normale.”

“Occorre più responsabilità per affrontare la stagione autunnale . Giusto procedere nella strada indicata da Macron”

“L’annuncio di Macron ha già avuto un effetto: l’impennata nell’arco di poche ore delle prenotazioni del vaccino. E tutto ciò si collega alla difesa di tante attività economiche”