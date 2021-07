Assurdo a Sant’Agnello, il 2 luglio Katarì ancora chiuso e spiaggia abbandonata a se stessa. Positanonews non è un giornale di inchiesta, salvo alcuni casi , ma sta sempre sul posto e fa un enorme lavoro di documentazione consumando la suola delle scarpe. Siamo andati a Sorrento, Positano, Amalfi, Meta, oggi abbiamo deciso di vedere di persona e far vedere ai nostri lettori che succede sulla spiaggia più grande e lo stabilimento più importante del Comune di Sant’Agnello, ebbene facciamo parlare le immagini. Lo stabilimento è chiuso, nonostante i lavori fatti e anche la messa in sicurezza a carico della Città Metropolitana di Napoli, mentre la Spiaggia Santa Caterina , che divide Marina di Cassano, in festa proprio in questo momento per la Madonna delle Grazie, è abbandonata a se stessa. Nessun controllo, neanche per le normative anti Covid, cittadini che fanno il bagno in una spiaggia sporca e maltenuta.

Il reportage di Positanonews documenta l’abbandono della spiaggia di Santa Caterina e dello stabilimento Katarì .Domani a Vico Equense , poi Massa Lubrense, da segnalare, purtroppo , mare sporco in penisola sorrentina , in modo particolare Meta, ieri e oggi in modo particolare , forse per le correnti o ancora per qualche troppo pieno della Gori o altre problematiche non lo sappiamo, ma era così .