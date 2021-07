Associazione Pro Loco Piano di Sorrento: escursioni a bordo del Veliero “Ganesh”

Alle ore 1200 di stamane è partita dalla Marina di Cassano la prima delle escursioni previste dal programma “Promozione del Territorio e Sensibilizzazione eco-ambientale” proposte dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Pro Loco, a bordo del Veliero Ganesh.

Il veliero ha costeggiato la costa della penisola da punta Scutolo sino ai bagni della Regina Giovanna, dove nelle acque antistanti la barca ha sostato per consentire un tuffo refrigerante ai partecipanti, per poi fare rientro a Marina di Cassano.

E’ stata l’occasione per trascorrere alcune ore di autentico relax e di immergersi in un tratto di mare cristallino, è stata anche l’occasione per ammirare, dal mare, la nostra splendida costiera, grazie all’abilità ed alla cortesia del comandante Alessandro Pane.

Previste inizialmente per solamente per gli ospiti delle strutture alberghiere, le escursioni sono state estese a tutti, le successive date previste sono per il 4, 11, 18 e 25 agosto sempre con partenza dalla Marina di Cassano alle 12 e alle 16. Per prenotarsi occorre telefonare al numero: 3391159921, chi è interessato occorre si affretti poiché vi sono già molte richieste.

Il Comandante Pane, tiene a segnalare anche una meritoria iniziativa “Il veliero sospeso”, realizzata insieme a ALMA una Cooperativa Sociale locale che svolge la gestione di servizi sanitari che persegue mediante l’impegno della base e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, con scopi di carattere principalmente riabilitativo.

Sono previste escursioni in mare del veliero Ganesh, a cui è possibile partecipare telefonando allo stesso numero, versando una quota, alla fine della giornata l’ultima escursione sarà dedicata ai ragazzi diversamente abili che saranno ospiti del “Ganesh”, l’incasso proveniente dagli altri partecipanti sarà devoluto all’associazione ALMA.

Reportage fotografico su:

https://www.facebook.com/lurus/posts/10221311627405816?notif_id=1627482133984212¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif