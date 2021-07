Associazione Capri Vera: disagi per il sistema di bigliettazione online per i giardini d’Augusto e Villa Lysis

Capri. Riportiamo il post pubblicato dall’Associazione Capri Vera sulla propria pagina Facebook: «“Continuano a pervenire numerose lamentele sul sistema di bigliettazione per accedere ai Giardini di Augusto e a Villa Lysis. Infatti proprio come già immaginato e prontamente segnalato dal Consigliere Comunale Melania Esposito con lettera dello scorso 3 giugno, il nuovo sistema di bigliettazione sta comportando notevoli disagi sia agli utenti sia al personale in servizio presso i siti in oggetto. Negli scorsi giorni, addirittura per evitare le lunghissime file che si stavano creando, i turisti sono stati fatti entrare gratuitamente”. E’ quanto segnala Roberto Bozzaotre, capogruppo consiliare di CapriVera, che ha inviato una nota al Sindaco di Capri e per conoscenza alle associazioni degli albergatori, dei commercianti e delle guide turistiche. “Un sistema del genere, introdotto senza un periodo di prova e senza adeguata pubblicità sul territorio, mette in palese difficoltà gli addetti al servizio – rimarca Bozzaotre – e dà una pessima immagine dell’organizzazione del nostro territorio. Appare davvero difficile accettare, che con tanto tempo a disposizione la stagione turistica sia stata programmata in questo modo e che Capri si sia fatta trovare così impreparata dai turisti che la stanno scegliendo”. La proposta di CapriVera avanzata all’Amministrazione, al fine di superare quanto prima la problematica, è quella di istituire immediatamente un sistema di bigliettazione cartaceo o di prevedere ingressi gratuiti».