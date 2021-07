ASL Salerno : gli auguri a Michele Di Candia eletto Presidente alla Conferenza dei Sindaci con il vice Adamo Coppola

E’ il primo cittadino di Teggiano Michele Di Candia ad avere la presidenza della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Salerno essendo anche C.P.S.Infermiere sanitario presso l’Ospedale Luigi Curto di Polladella diocesi di Teggiano-Policastro. E’ stata invece affidata al sindaco di Agropoli Adamo Coppola la vicepresidenza con l’ospedale Civile della diocesi di Vallo della Lucania con gli auguri dal Sottoscritto . La riunione si è tenuta a Sarno al Palazzo Municipale il 14 luglio 2021 con la presenza del Sindaco Giuseppe Canfora ex Presidente della Provincia di Salerno succeduto da Michele Strianese Sindaco di San Valentino Torio (SA) con il vice Carmelo Stanziola Sindaco di Centola.

Agli amici arrivano dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa del Comune di Sanza nella diocesi di Teggiano-Policastro da dipendente di ruolo in Sanità Italiana-Regione Campania al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri in possesso di requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008 oltre ad essere nelle categorie protette dal 1995 ma non tutelato da più di due anni e mezzo al mancato rispetto della Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente per merito del Direttore Sanitario locale dalla Direzione Sanitaria al Reparto di Chirurgia Generale con peggioramento delle sue condizioni cliniche e demansionamento voluto con danneggiamento alla sua carriera sanitaria ottenuta nel tempo di merito dopo corsi formaticio obbligatori aziendali (da costringerlo per via legale tramite denuncia tramite stazione Comando dei Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro + Causa di servizio dal Giudice del Lavoro per essere ripristinato dove era idoneo presso l’Ufficio gestione delle Attività Ambulatoriali in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa, del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI scritto allora anche sul sito aziendale).

Infine da Cavaliere al merito della Repubblica Italiana di cui onorificenza ricevuta presso la Prefettura di Salerno, arriva sia la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica che la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.