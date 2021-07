Gigione Maresca e suo team

Ascolti record al programma sportivo: “EDICOLA SPORT”

Ricordiamo il protagonista principale, il leader

e l’ importanza della sua versatilità comportamentale per i risultati ottenuti e la soddisfazione della squadra formata negli studi televisivi di TLA canale 93 dgt, è dunque

il format, scritto e condotto dal giornalista Gigi Maresca, detto Gigione, e i compagni d’avventura, produttore esecutivo Pasquale Spera (specialista patologo) la partecipazione di Salvatore Piedimonte, (editore di Eduardo Tv), imprenditore che ha creato il progetto Energia Ora. Sassi in passato già impresario di Sergio Bruni.

Ufficio stampa Rosa Ferrante, signora in studio e gionalista di Positanonews. In regia Gianluca Coscione con Fabrizio e Carlo al coordinamento tecnico e l’assistente alla regia per le video clip esterne Rosanna Ferraiuolo.

Ad impreziosire le prime cinque serate sono:

” IL CALCIO, al primo posto in scena, e si sa, lo sport è un’attività che coinvolge e socializza, e per questo è da sempre un genuino veicolo di crescita individuale e collettivo contro ogni forma di razzismo.

I tre moschettieri: ” Maresca, Spera e Piedimonte, militano fin dalla prima puntata focalizzando l’attenzione sull’evolversi del calcio mercato: dall’arrivo di Spalletti a Napoli al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, che sta facendo le fortune dell’Italia di Mancini nelle notti magiche dell’Olimpico di Roma, agghindato d’Azzurro Italia. Non sono mancati gli interessanti quanto simpatici video clips dei tifosi di Somma Vesuviana ,Gennaro Malinconico, Maria Ammaturo e gli interventi di ex calciatori del Napoli: Pietro Puzone, il mitico capitano Beppe Bruscolotti, Alessandro Renica, il bomber Andrea Carnevale e, quale special guest Diego Armando Maradona Junior.

Al secondo posto troviamo l’ARTE, sia come oggetto di espressione comunicativa sia come pratica professionale e sociale, anch’esso rappresenta un mezzo efficace di lotta contro il razzismo, e il giornalista Maresca, vuole infondere, attraverso queste serate l’adeguato spirito di squadra, inteso come scambi culturali, opinioni e perché no, anche scambi di sorrisi che incornicia la bella compagnia.

Con l’arte troviamo come ospiti:

-Rosanna Ferraiuolo che presenta in studio la sua arte: gioielli riciclati dai rifiuti di plastica abbandonati sulle spiagge o nei boschi e fa nascere gioielli. Con una tecnica innovativa da lei ideata, dal nome: “Ecor” usando esclusivamente bottiglie di plastica, plexiglass e altro materiale di recupero e:

-Nadia Basso con l’affascinante mondo dell’arte la quale, ha esibito straordinariamente la sua arte realistica, accentuando il volto del calciatore più amato al mondo: “Maradona” anche nelle forti ombre.

Al terzo posto, la trascinante MUSICA, una combinazione trionfale, considerate discipline speciali ,le quali, aiutano da sempre a superare le barriere per ogni ostacolo.

In studio Gennaro De Crescenzo, con il pezzo ‘Musica per Napoli’. Intervenuti, altri esponenti musicali, la cantante Angela Brusy l’amico Antonio Spenillo, definito da Gigione Maresca il ‘Tenco Napoletano’ e ancora la sigla finale del programma, dal titolo ‘Acqua fuoco vento terra’, è stata realizzata dal maestro Diego Perris.

Anche l’angolo del gusto approda in scena, con le specialità degustative omaggiate da Maria Grazia Cuccurullo, maestra pasticcera dell’antica ed inimitabile tradizione dolciaria partenopea pasticcini artigianali dedicati al Napoli etichettati con lo stemma appunto del Napoli. La squisita torta al gusto pistacchio e cioccolato di Mario Ferrara della pasticceria “La Napoletana”.di Palma Campania.

Gigione Maresca mette in risalto lo spettacolo, dando spazio alle eccellenze imprenditoriali della nostra amata terra, con lo sponsor ufficiale “Energia Ora” e la trattoria “Torna a Surriento”. Gli amici del ristorante Schizzariello nel cuore di Sorrento.

Edicola Sport terrà compagnia ai telespettatori di TLA Canale 93 streaming alle ore: 20,00 di giovedi 8 luglio concludendo la prima edizione il giorno 15 luglio alla stessa ora con tanti protagonisti.