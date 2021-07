Ascierto a Sorrento per parlare di sole, tumore e pandemia

Non solo coronavirus Covid – 19 . I rischi del sole e la pandemia, una città simbolo del turismo di eccellenza, un oncologo e ricercatore entrato oramai nei cuori della gente. La città è Sorrento, l’oncologo è Paolo Ascierto. Attualissimi i temi che verranno trattati: i benefici e i rischi del sole “amico nemico”, l’evoluzione del Covid-19, dove ci ha portato la pandemia, dove ci porterà ancora.

C’è questo ed altro nel talk show in programma per domani, giovedì 15 luglio, alle ore 19:30, organizzato nel chiostro di San Francesco nell’ambito di Sorrento Incontra, la rassegna promossa dal Comune di Sorrento, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso.

Ascierto, direttore del Dipartimento Melanoma e Immunoterapia dell’Istituto dei tumori di Napoli, intervistato dalla giornalista Simonetta de Chiara Ruffo, darà consigli su come esporsi al sole per evitare il rischio di contrarre tumori cutanei, come il melanoma, della pelle il tumore più aggressivo. La necessità dunque di fare prevenzione, tema delicatissimo in questo periodo in cui la pandemia ha portato a trascurare abitudini di salute fondamentali come le visite di controllo nei.

Ma nella serata aperta dai saluti del sindaco, Massimo Coppola ed introdotta dal consigliere comunale Rossella Di Leva, si parlerà inevitabilmente anche di vaccini, della loro efficacia, e quindi ancora di Covid, il virus del secolo che ha destabilizzato la sanità mondiale.