Arriva la Guida di Repubblica “Parco dei Monti Lattari – Costiera Sorrentina e Amalfitana”

il quotidiano la Repubblica ha il piacere di annunciare la pubblicazione della Guida “Parco dei Monti Lattari – Costiera Sorrentina e Amalfitana” disponibile dal 30 luglio in edicola con La Repubblica al costo di 10,90€ (più il prezzo del quotidiano). La guida sarà presto disponibile anche in libreria, sulle piattaforme Amazon e Ibs e sullo store digitale di Gedi alla sezione “il mio abbonamento”.

È il vademecum completo per vivere l’estate in uno dei punti più belli al mondo: la nuova Guida di Repubblica in oltre trecento pagine permette di scoprire gli scorci da sogno dei comuni del Parco Regionale, che comprende la quasi totalità della Penisola Sorrentina, a cavallo tra le province di Napoli e Salerno, tra cui località iconiche come Positano, Ravello e Amalfi, ma anche città celebri come Vico Equense e Gragnano e perle nascoste come Lettere, Atrani, Tramonti, Maiori, Pimonte e Agerola, solo per citare alcuni dei 27 borghi: adognuno di essi è dedicato un itinerario ricco di curiosità, luoghida scoprire e consigli.

Il volume si apre con le interviste inedite a due Testimonial d’eccezione: Isabella Rossellini e Pippo Corsi Zeffirelli. A seguire, il capitolo degli Itinerari d’autore raccoglie leinterviste a personaggi celebri amanti dei territori del Parco: Antonella Clerici, Eleonora Abbagnato, Alessandro Siani, Giovanni Amura, Vienna Cammarota, Dario Vergassola,Massimo Sansavini e Hidenobu Jinnai.

E se la sezione Il Parco passa in rassegna le iniziative dell’ente, gli Itinerari culturali, in decine di pagine, seguono le orme dei grandi che son passati di qui, da Pablo Picasso a Brad Pitt, da Gore Vidal a Rudolf Nureyev. Ville e musei è invece il capitolo che esplora residenze come Villa Rufoloe Villa Cimbrone, mentre gli Itinerari naturali guidano il lettore alla scoperta di 22 percorsi nellanatura, dal Sentiero degli Dei alle vette del Monte Faito.

Ma la Guida è anche un vademecum completo per scoprire i migliori indirizzi per mangiare, comprare e dormire. Ecco allora 230 locali segnalati tra ristoranti, b&b, dimore, botteghe del gusto e pizzerie, tra trattorie tipiche e ristoranti gourmet, divisi tra le tre aree del Parco: Costiera Amalfitana, Costiera Sorrentina e Agro Nocerino. “Alzi lo sguardo verso le cime verdi dei Monti Lattari, sogni percorsi, itinerari, bellezze prorompenti di una natura che col Parco riesce ancora ad ammaliare e a rapire. E già ti sentimeglio. Respiri, il cervello si schiude e riposa”, scrive Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di

Repubblica, nella sua introduzione al volume.

Mentre il presidente dell’Ente Parco, Tristano dello Ioio, aggiunge nella sua prefazione: “Visitare il Parco Regionale dei Monti Lattari è facile ed emozionante, la sua fitta rete di sentieri consente di sperimentare appieno la convivenza tra montagna e mare”.

Infine, l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, nella prefazione della Guida chiosa: “La storia di questi monti si colora del suo pastello lattiginoso che, con mano sicura, dal Faito digrada fino al mare, guardando due golfi, molti sentieri e una luce che acceca”.Completano il volume le sezioni dedicate a Feste e festival, ai Produttori di vino, agli Itinerari del gusto e ai prodotti tipici, ai Mestieri del Parco e alle Ricette degli chef.