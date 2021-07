Arriva a Piano di Sorrento in controsenso: conducente fermato in Piazza Cota. Una persona che arrivava da Sorrento e si dirigeva a Meta è stato fermato dai Carabinieri in Piazza Cota, a Piano di Sorrento, perché in controsenso. Un episodio veramente pericoloso quello che si è verificato in Penisola Sorrentina, che rischiava di tramutarsi in tragedia se qualcuno fosse stato investito.

Non siamo a conoscenza di chi sia questo individuo che, al momento, è stato portato in caserma.