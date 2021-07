Appuntamento con la storia a Wimbledon: Matteo Berrettini affronta il numero 1 del mondo Novak Djokovic nella finale del torneo più famoso e iconico in un giorno storico per lo sport italiano (a poche ore infatti dalla finale degli europei di calcio con l’Italia in campo). Ma dove vedere dunque la partita in diretta tv e streaming? A che orario inizia l’incontro? Quando si gioca il match? C’è la diretta in chiaro?

L’inizio del match è in programma alle 15.00 ora italiana di domenica 11 luglio sul campo Centrale di Wimbledon e l’incontro sarà trasmesso in chiaro su TV8 sul canale 8 del digitale terrestre e 125 della piattaforma Sky (in streaming sul sito ufficiale – tv8.it)

Clicca qui per la diretta

La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport: la partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky su satellite e fibra ottica e canale 472/482 del digitale terrestre), sul canale Sky Sport Tennis (canale 205 della piattaforma Sky), su Wimbledon 1 (252 della piattaforma Sky) e in streaming su Sky Go e NOW.

In differita serale, invece, una partita a giorno viene trasmessa su Supertennis (disponibile al canale 64 del digitale terrestre, sul numero 212 della piattaforma Sky e sul sito ufficiale – www.supertennis.tv).