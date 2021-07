Anna Tatangelo in un sensuale total black a Sorrento , il like di Nino D’Angelo

Anna Tatangelo in un sensuale total black a Sorrento . Tanto bella e mozzafiato che sotto si nota anche il like di Nino D’Angelo

Anna Tatangelo, la cantante dal fisico marmoreo lascia interdetti milioni di followers, ogni foto è un’espressione di femminilità e di seduzione che non passa inosservata. Chi la segue dagli esordi sa bene la trasformazione della cantante. La “Ragazza di Periferia” adesso è donna ed il corpo seducente le consente di indossare qualsiasi genere di outfit.

Come questo sfoggiato ieri durante una serata di relax: un abito lungo nero, tessuto luccicante che ben si abbina al contesto festoso nel quale si trova. Con un calice di vino bianco, la cantante – originaria di Sora – dà inizio al weekend. “Il bicchiere è sempre mezzo pieno” scrive Anna, che sia un messaggio di positività?

Scorrendo e curiosando sul suo profilo Instagram ci accorgiamo come non sia la prima volta che Anna Tatangelo opti per uno stile total black. A quanto pare sembra essere il suo colore, confermato anche dal videoclip del brano ‘Sangria’, la hit estiva della cantante che sta facendo ballare l’intera penisola.

Anna Tatangelo in quest’ultimo post propone una serie di foto ad alto contenuto erotico. Lady Tata mette in mostra gambe e decolleté ed un raggio di sole illumina la sua prorompente bellezza mediterranea. La cantante si lascia immortalare facendo emergere tutto il suo lato sensuale.

“Asp, mi sparo una posa😂” scrive divertita anche se le pose sono più di una e noi non possiamo che apprezzarla.

Certamente questa vacanza in Sorrento le sta facendo più che bene. Le foto sono un incanto e la Tatangelo appare ancora più radiosa. Qualcuno scrive essere in dolce compagnia…sarà mica vero? Si parla di una passione rovente con Livo Cori, sarà vero?

Bellezza straordinaria , qualcuno dice che si sia rifatta, se è così è ben riuscita.. Tuttavia la cantante continua ad affermare che non ci sia stato nessun altro ritocco oltre al seno. Un paio di anni fa, quando una sua foto ha iniziato a circolare sui social, Anna era intervenuta per mettere a tacere tutti.

Lo scatto era preso dal video della sua apparizione al programma I migliori anni e sui social, in tanti l’hanno addirittura paragonata ad un gatto. Anna rispose alle tante accuse che i fan le hanno rivolto mettendo a tacere tutti. “Queste foto sono state scattate dai fotografi in studio. Stranamente sono diverse da quelle che “certi” fanno girare… Chi sta nel mondo dello spettacolo (o almeno ci prova) dovrebbe sapere come anche le luci in video facciano la differenza”.