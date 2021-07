Praiano, Costiera amalfitana, Annamaria Caso, non solo candidato sindaco della cittadina della Costa d’ Amalfi, ma a correrere corre non da ora, e non solo per la fascia di sindaco

Podista alla Ribalta

Anna Maria Caso:la signora maratona.

Senza parafrasare, inizio a scrivere: Annamaria Caso la signora della maratona in Campania, impegnatissima nel sociale, oltre che in famiglia. Luogo di nascita Tramonti, ma da sempre è vissuta a Praiano, classe 1961, laureata in sociologia, sposata con l’ex calciatore difensore centrale Luigi Fiore, mamma di Isadora e Gionata. E’ con vero piacere parlarvi della signora delle tante maratone messo a segno con tempi rispettabilissimi, partecipate in più regioni d’Italia e all’estero, giusto aggiungere che nel quantificarle per disattenzione o perché sono troppe ho perso il conto. Con l’augurio di non sbagliarmi pare che la migliore prestazione sulla distanza dei 42km.195 è di 2h58’12” ottenuta a Pescara nel 2008. Da sottolineare, che oltre alla regina della distanza la “maratoneta” Annamaria Caso pur mettendo a segno in altre distanze vittorie e importanti piazzamenti si è sempre giudicata “Atleta Amatore”. Ancora oggi per tenersi in forma per poi partecipare a un evento mirato si allena sugli splendidi tornanti della costiera amalfitana. Delle tante interviste che appaiono in quotidiani e rotocalchi metto in evidenza la seguente: Per Annamaria la corsa è arrivata circa una trentina di anni fa correndo con il marito, una necessità per mantenersi in forma nel breve periodo non calcistico. Grazie a quelle uscite famigliari invogliata ha cominciato con l’agonismo amatoriale fra i tanti pregiudizi affrontati uguali per ogni donna podista in gara e durante gli allenamenti in strada. Cari amici che mi seguite sono certo che siete d’accordo con me se metto Annamaria nella rosa dei pionieri del Podismo Campano. Atleta appartenente alla categoria Master ha messo varie volte al collo l’Oro del Tricolore, in più nel 2009 si fregia del titolo di Campionessa Mondiale Master 45 vinto in Filanda. Trovo giusto ricordare che la sua prima società è stata la gloriosa “VIS Nova Salerno”. Di lei si dice pure: che è fonte di tantissime iniziative nel suo territorio. Una trascinatrice eccezionale, che ultimamente l’ha portata anche ad essere promotrice del team per il quale ora gareggia, “Postano Run e Trail” Concludo questa breve presentazione dicendo: Annamaria Caso orgoglio dello Sport che vale.

Peppe Sacco