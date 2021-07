Angelo Duro, comico ed ex Iena, ad Amalfi. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

Ad Amalfi, il paese capofila della Costiera Amalfitana, è arrivato anche Angelo Duro: il comico ed ex Iena, infatti, ha condiviso sui social una foto che lo ritrae in città.

Angelo Duro, nato il 20 agosto 1982 a Palermo, è un comico, attore, scrittore e personaggio televisivo italiano. La sua carriera televisiva è cominciata nel 2010, quando è stato notato durante una esibizione da Davide Parenti e ingaggiato a Le Iene.

Nel 2018 con il suo spettacolo “Perché mi stai guardando?”, registra il sold out nei teatri di tutta Italia, tra i quali il Manzoni di Milano, il Brancaccio di Roma, il Colosseo di Torino, il Bellini di Napoli e il Biondo di Palermo. Nello stesso anno, ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato “Il piano B”, edito da Mondadori.