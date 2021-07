Angela Procida, campionessa stabiese del nuoto paralimpico, è ufficialmente convocata alle prossime paralimpiadi di Tokyo. “I Sogni senza gli obiettivi sono soltanto Sogni. Ho immaginato questo momento per 5 anni, l’ho atteso, l’ho desiderato, l’ho voluto con tutte le mie forze, non solo fisiche, ma anche mentali. Oggi ho realizzato un grande Sogno ed ho raggiunto un grande Obiettivo, e grazie anche a questo sono fiera della persona ed atleta che sono oggi. Grazie a questo mondo che mi ha permesso di provare emozioni indescrivibili, grazie per avermi fatto capire che nonostante la vita mi abbia tolto tanto, mi ha anche dato la possibilità di riscattarmi con la mia forza e determinazione, grazie per avermi permesso di poter partire tra un mese e raggiungere la piscina Olimpica di Tokyo. Il mondo dei miei sogni. Non vedo l’ora di nuotare in un “mare” di emozioni che mi faranno vibrare il cuore di passione. Da domani massimo impegno e dedizione. Il Giappone mi aspetta.

Ps: agli assoluti italiani ho conquistato 5 medaglie e ben 2 Record Italiani Assoluti

4 Ori: 50 Dorso e finale Open, 100 Dorso e 50 Stile

Argento: finale open 100 Dorso”