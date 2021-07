Andrea Cassata è “made in Sorrento” per il terzo anno consecutivo!

Il Sorrento Calcio non si ferma, anzi, si prepara al meglio per la prossima stagione. Tra acquisti e riconferme, questa mattina è stato reso noto che: “Andrea Cassata, classe ‘98, sarà ancora un calciatore del Sorrento nella prossima stagione, la sua terza di fila in maglia rossonera . Sono già 50 i “gettoni” collezionati da Cassata nelle fila del Sorrento, 23 tra campionato e coppa due anni fa e 7 nell’ultimo campionato in cui si è tolto anche la soddisfazione di realizzare un gol contro il Real Aversa, nell’ultima di campionato”.”𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑎. – ha detto Cassata – 𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à, 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑖𝑜𝑓𝑓𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜. 𝐶𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒𝑟𝑜’ 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎. 𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑜, 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑟à 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑛𝑒, 𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑖𝑒 𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑎𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖”, ha dichiarato Cassata.