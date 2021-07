Labrador ancora eroi a Palinuro: salvata una 50enne trascinata dalla corrente

Cani di Palinuro ancora, meritatamente, al centro dell’attenzione. E’ recentissimo l’ultimo salvataggio di Neve, il labrador di 5 anni che ha soccorso una donna in difficoltà. La 50enne è stata trasportata dalla corrente per circa 60 metri, per poi incontrare il salvataggio di Neve e del bagnino, che l’hanno riportata a riva.

Quelle acque ancora ricordano il salvataggio portato a casa da Igor e Luna, i due labrador che hanno salvato una giovane 15enne finita in balia delle onde alte e della forte corrente marina. I due cani si erano avventurati coraggiosamente in acqua, raggiungendo la ragazza sfinita dallo sforzo, dopo che aveva cercato di ritornare indietro senza riuscirci.