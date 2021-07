Anastasia Karanikolaou, la migliore amica di Kylie Jenner ad Amalfi

Stassie, classe 1997, è nata in California ma è di origine greche (come si può evincere dal cognome) ed è la storica migliore amica di Kylie Jenner, sorellastra di Kim Kardashian, star di “Al Passo con i Kardashian”, il reality televisivo statunitense creato da Ryan Seacrest, che è andato in onda dal 14 ottobre 2007 al 2021 per un totale di venti stagioni, diventando uno dei più longevi del Paese. La Jenner di recente ha condiviso uno scatto che la ritrae con Anastasia raccontando un “fatto divertente” che le riguarda. «Siamo gemelle da quando eravamo alle medie, non uscivamo mai di casa a meno che non avessimo un vestito abbinato», scrive pubblicando una foto in cui le due bombe sexy posano abbinate, con un body corsetto e occhiali da sole. Stassie è la compagna di viaggio di Jenner: la coppia è stata ovunque insieme, dall’Italia alla Turchia, naturalmente in abiti firmati coordinati. Talmente simili da far confondere anche Noah Centineo, l’attore statunitense, l’estate scorsa quando su Instagram i fan avevano notato molti like tra i due e una foto in cui sembrava che Stassie avesse addosso il bomber di Noah. I dubbi sono stati sciolti proprio qualche ad Halloween i due sono stati visti insieme anche mentre si baciavano alla festa di Kylie Jenner. Intanto, mentre l’attore continua a far parlare perché scelto per interpretare Atom Smasher nel film “Black Adam”, per la sua relazione con la best friend di Kylie Jenner pare non ci siano molte novità. Sui social tutto tace, ma sappiamo anche quanto Noah tenga alla sua vita privata. Che stiano ancora insieme o no non è facile saperlo. Anche perché la bellissima Stassie, sui social, è molto concentrata su se stessa. Sul suo seguitissimo profilo Instagram da 10,7 milioni di followers, la modella greca si mostra in tutta la sua bellezza: capelli nocciola lunghissimi, occhi magnetici e corpo mozzafiato che esibisce ogni volta.

Innamorata della Costiera Amalfitana, la Karanikolaou, la scorsa estate, era alla festa di Kylie Jenner al largo della Costiera Amalfitana. I paparazzi che hanno scattato foto da lontano hanno immortalato anche Stassie. La popolare influencer non ha mai nascosto i suoi ritocchi, anzi per il suo pubblico ha anche mostrato un video il suo intero viaggio nella chirurgia plastica. Ha anche lavorato con marchi mondiali per delle campagne di moda, e pare abbia trascorso molte settimane della quarantena insieme alla sua migliore amica.