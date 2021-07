Anas: consegnati i lavori di manutenzione della pavimentazione delle arterie stradali tra Benevento ed Avellino

CAMPANIA, ANAS: CONSEGNATI I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SU ALCUNE ARTERIE STRADALI SITUATE TRA LE PROVINCE DI BENEVENTO ED AVELLINO

· un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro

· le attività prenderanno il via, già da questo mese, lungo le SS212 “della Val Fortore” e SS90/bis “delle Puglie”

· la calendarizzazione degli interventi terrà conto degli spostamenti previsti nel periodo estivo

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato l’intervento relativo ai lavori di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo alcune arterie stradali situate tra le province di Benevento ed Avellino.

L’investimento complessivo è di circa 4,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, le attività – che saranno eseguite dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese S.I.A.C. Srl – Chiusolo Costr. S.r.l. – E.MI. Strade e Consolidamenti Srl con sede in Montecalvo Irpino (AV) – interesseranno le strade statali 87 “Sannitica”, 212 “della Val Fortore, 90, 90/bis e 90/dir “delle Puglie”.

I lavori consisteranno principalmente in risanamenti superficiali e profondi della pavimentazione, in relazione alla particolare necessità e stato d’usura del precedente manto stradale.

Per l’esecuzione degli interventi, che prenderanno il via già a partire da questo mese, si renderà necessaria l’istituzione di restringimenti della carreggiata (con attivazione del senso unico alternato), in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Esclusivamente per attività da eseguire lungo la SS212, tra il km 0,500 e il km 6,100, anche allo scopo di accelerare l’esecuzione dei lavori potrà rendersi necessaria la chiusura della tratta (ad esclusione dei sabato e domenica), con deviazione della circolazione lungo la strada provinciale 41 (ex SS212), previo accordo con la Provincia di Benevento, ente gestore dell’arteria.

La calendarizzazione degli interventi terrà conto degli spostamenti previsti nel periodo estivo.

La durata dell’intervento è fissata in 70 giorni.