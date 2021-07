Anacapri, Roberto Bozzaotre è il nuovo Responsabile della locale Polizia Municipale

Anacapri. Roberto Bozzaotre, capogruppo di “CapriVera” e già vicesindaco nella passata amministrazione comunale, è il nuovo Responsabile della locale Polizia Municipale. Ecco le sue parole in un post pubblicato su Facebook: «Ho da poche ore ricevuto la nomina a Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Anacapri per i prossimi due anni, a partire dal 1 agosto.

È una nomina che ovviamente mi riempie di entusiasmo e soddisfazione e che mi permetterà di contribuire alla vita della nostra isola seppur da una prospettiva diversa da quella che mi ha visto sinora impegnato.

Sono contento, curioso e sento quel “fricciculio” positivo che solo le sfide belle e difficili ti danno.

So bene che serietà e senso delle istituzioni, concetti che credo mi abbiano contraddistinto in tutti questi anni, impongono alcune considerazioni sul mio attuale impegno politico.

Si tratta di riflessioni personali che intendo fare con serenità, e soprattutto con la coscienza pulita di chi ha dato sempre tutto per il posto che ama, tanto in Maggioranza quanto in Opposizione, e di cui renderò poi pubblico l’esito nei prossimi giorni».