Amalfi-Pogerola: auguri a Carlo Cuomo per i 100 anni!

Un secolo di vita per Carlo Cuomo, della frazione di Pogerola di Amalfi. Un traguardo prezioso, non c’è dubbio che “Auguri per i 100 anni” sia una delle frasi più belle che si possano dire in assoluto. Raggiungere cent’anni di età è un vero e proprio traguardo di vita, è una vincita contro il tempo dove a vincere, come sempre, è l’amore.

A formulare gli auguri anche l’Associazione Pensionati “Orizzonti Sereni” di Amalfi, con i più affettuosi auguri di buon compleanno a Carlo Cuomo, che oggi festeggia i suoi primi 100 anni. Col figlio Giovanni, nostro socio, condivide la gioia di questo importante traguardo.