Amalfi, oggi Caterina Balivo al Bar Francese. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

Per questo motivo, continuano le vacanze di Caterina Balivo in Costiera Amalfitana: dopo la pausa a Capri e Positano, e dopo essere passata da Don Alfonso per tifare l’Italia, oggi la Balivo si è rilassata con un lemon spritz al Bar Francese di Amalfi.