Amalfi, nominato il Comitato per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia

Il Sindaco di Amalfi Daniele Milano ha firmato il decreto di nomina dei componenti del Comitato cittadino per la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia, valevole per il quadriennio 2021/2025, assumendone al contempo la presidenza. Lo accompagneranno, nelle vesti di vicepresidenti, il manager televisivo e discografico cav. Geppino Afeltra e l’ing. Antonio Esposito, ex rematore del galeone azzurro.

I consiglieri nominati sono Valerio Amuro, Salvatore Anastasio, Francesca Balestra, Vincenzo Calaudi, Alfonso Del Pizzo, Carmen Florio e Antonio Pansa. Come da prassi, le cariche gestionali sono state assegnate a dipendenti del Comune di Amalfi: Matilde Abbondati (Segretario), Emilia no Lombardo (Tesoriere) e Andrea Cretella (Provveditore).

Nominati, inoltre, i Responsabili del Corteo Storico nelle persone di Raffaella Gambardella, Maria Nolli, Antonietta Proto e Lara Manzi. Al medievalista e storico di riferimento della Città, prof. Giuseppe Gargano, è stato conferito l’incarico di direttore scientifico per le attività culturali della Regata.

Il Sindaco si è riservato di assegnare specifiche mansioni in capo ai singoli componenti del Comitato, così come di individuare con successivo atto lo staff di supporto tecnico-sportivo al Comitato.

Il neo Comitato cittadino sarà chiamato a condividere – con le altre Città, all’interno del Comitato Generale di Regata – le determinazioni da assumere sulle prossime edizioni del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare a seguito dello stop imposto dalla pandemia.