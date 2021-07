Amalfi, lavori al piazzale della Darsena: le nuove disposizioni per la sosta

Amalfi: Lunedì 12 luglio al via i lavori di ripristino del piazzale della Darsena. Pertanto, l’area non potrà essere utilizzata per la sosta dei motoveicoli, ivi allocati – temporaneamente – a causa della contestuale inutilizzabilità degli spazi preposti su Lungomare dei Cavalieri, sede del cantiere per la ricostruzione di Via Annunziatella.

Per tale motivo e a fronte della duplice situazione di emergenza, la sosta dei motoveicoli – esclusivamente per residenti e lavoratori – sarà eccezionalmente consentita in Piazza Municipio, da lunedì 12 a giovedì 15 luglio 2021. Seguiranno successive disposizioni nel corso dei prossimi giorni.

Per la sosta dei motoveicoli degli altri utenti restano disponibili gli spazi in Lungomare dei Cavalieri nei pressi della lapide commemorativa dei caduti (lato garage SITA SUD) e in Piazzale dei Protontini.